У Швеції впевнені, що досягнуть 5% витрат на оборону вже до 2030 року

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його країна досягне цільового показника НАТО до 2030 року.

Про це він заявив у четвер, 21 травня, під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, передає NRK, пише "Європейська правда".

Зазначимо, Швеція вперше приймає міністрів НАТО після свого вступу до Альянсу в березні 2024 року.

Під час пресконференції Крістерссон заявив, що Швеція досягне встановленого НАТО показника у 5% до 2030 року: на п’ять років раніше запланованого терміну.

"Ми серйозно ставимося до своїх зобов’язань як союзник НАТО", – акцентував він.

На початку березня віцепрем'єр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що країни НАТО мають досягти поставленої Альянсом мети щодо виділення 5% від ВВП на оборону на п’ять років раніше запланованого терміну.

У 2025 році Польща знову опинилась на першому місці у НАТО за обсягами витрат на оборону відносно свого ВВП.