В Швеции уверены, что к 2030 году доля расходов на оборону достигнет 5%

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна достигнет целевого показателя НАТО к 2030 году.

Об этом он заявил в четверг, 21 мая, во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает NRK, пишет "Европейская правда".

Отметим, Швеция впервые принимает министров НАТО после своего вступления в Альянс в марте 2024 года.

Во время пресс-конференции Кристерссон заявил, что Швеция достигнет установленного НАТО показателя в 5% к 2030 году: на пять лет раньше запланированного срока.

"Мы серьезно относимся к своим обязательствам как союзник НАТО", – подчеркнул он.

В начале марта вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страны НАТО должны достичь поставленной Альянсом цели по выделению 5% от ВВП на оборону на пять лет раньше запланированного срока.

В 2025 году Польша вновь оказалась на первом месте в НАТО по объему расходов на оборону в отношении своего ВВП.