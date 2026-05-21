Фіцо виступив проти пропозиції Мерца про "асоційоване членство" в ЄС для України

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував пропозицію німецького канцлера Фрідріха Мерца про надання Україні статусу "асоційованого члена" ЄС до отримання повноцінного членства.

Як пише "Європейська правда", про це Фіцо заявив на пресконференції в четвер, передає Dennik N.

Прем’єр Словаччини заявив, що не читав листа Мерца до Єврокомісії з відповідною пропозицією, але впевнений, що ця ідея не матиме достатньої підтримки серед членів ЄС.

"Або ми когось приймаємо до ЄС, або ні. Сьогодні в Європейському Союзі немає атмосфери для таких кроків", – заявив Фіцо.

Він додав, що коли йдеться про шлях до членства в ЄС, країни-кандидати повинні виконувати умови, а це довгостроковий процес.

Фіцо додав, що, на його погляд, інші країни повинні приєднатися до ЄС на цей момент, а саме Чорногорія, Албанія та Сербія.

"Ці три країни повинні бути допущені до Європейського Союзу якомога швидше", – зазначив словацький прем’єр.

Нагадаємо, у четвер німецькі ЗМІ повідомили, що канцлер Фрідріх Мерц виступив з ідеєю "асоційованого членства" у ЄС для України як тимчасового статусу, який частково "закриє" запит Києва на якнайшвидший вступ. Своє бачення він виклав у листі до інших європейських лідерів.

В Єврокомісії підтвердили, що "дійсно отримали лист від канцлера Мерца" та закликали до продовження дискусій щодо майбутнього розширення ЄС.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово акцентував, що Україна не зацікавлена в неповному членстві в ЄС.