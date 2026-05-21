Фицо выступил против предложения Мерца об "ассоциированном членстве" в ЕС для Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал предложение канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении Украине статуса "ассоциированного члена" ЕС до получения полноправного членства.

Как пишет "Европейская правда", об этом Фицо заявил на пресс-конференции в четверг, передает Dennik N.

Премьер Словакии заявил, что не читал письмо Мерца в Еврокомиссию с соответствующим предложением, но уверен, что эта идея не найдет достаточной поддержки среди членов ЕС.

"Или мы кого-то принимаем в ЕС, или нет. Сегодня в Европейском Союзе нет атмосферы для таких шагов", – заявил Фицо.

Он добавил, что когда речь идет о пути к членству в ЕС, страны-кандидаты должны выполнять условия, а это долгосрочный процесс.

Фицо добавил, что, по его мнению, другие страны должны присоединиться к ЕС на данный момент, а именно Черногория, Албания и Сербия.

"Эти три страны должны быть допущены в Европейский Союз как можно скорее", – отметил словацкий премьер.

Напомним, в четверг немецкие СМИ сообщили, что канцлер Фридрих Мерц выступил с идеей "ассоциированного членства" в ЕС для Украины как временного статуса, который частично "закроет" запрос Киева на скорейшее вступление. Свое видение он изложил в письме к другим европейским лидерам.

В Еврокомиссии подтвердили, что "действительно получили письмо от канцлера Мерца" и призвали к продолжению дискуссий о будущем расширении ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Украина не заинтересована в неполном членстве в ЕС.