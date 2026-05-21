Путін і Лукашенко поговорили в рамках навчань з бойового застосування ядерної зброї

Лідери РФ і Білорусі Владімір Путін і Александр Лукашенко зв’язалися за допомогою відеоконференції під час проведення спільних навчань з військовими підрозділами з бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення.

Про це повідомило білоруське державне агентство БЕЛТА, пише "Європейська правда".

Лукашенко заявив, що Білорусь і Росія нікому не загрожують, але "готові всіляко захищати нашу спільну батьківщину від Бреста до Владивостока".

"Дійсно, це перше таке спільне навчання. Але за елементами, за складовими, виявляється, наші генеральні штаби, міністри оборони проводять його щоквартально. Але без нас (Лукашенка і Путіна. – Ред.). Ми з вами ще взимку обговорювали перспективу участі президентів", – сказав Лукашенко.

Він заявив Путіну, що "об’їхав усі об’єкти навколо" і "все перебуває в хорошому стані".

"Тут перебувають російські генерали, з якими я розмовляв. Вони задоволені нашою спільною роботою. Думаю, що заплановані заходи пройдуть нормально. Звісно, той, хто хоче щось побачити в цьому, той побачить. Але це наша справа, ми займаємося законною справою і будемо цим займатися, захищаючи життя наших людей", – заявив самопроголошений президент Білорусі.

Міністерство оборони Білорусі у понеділок, 18 травня, оголосило про початок масштабних тренувань військових частин із бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення спільно з росіянами.

В МЗС України назвали небезпечним прецедентом та викликом для глобальної безпеки розміщення у Білорусі російської тактичної ядерної зброї та спільні навчання щодо її застосування.

Лідерка білоруської опозиції в екзилі Світлана Тихановська заявила, що Лукашенко своєю ядерною співпрацею з Москвою перетворив Білорусь на платформу для російської загрози.