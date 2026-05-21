Путин и Лукашенко поговорили в рамках учений по боевому применению ядерного оружия

Лидеры РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко связались по видеоконференции во время проведения совместных учений с военными подразделениями по боевому применению ядерного оружия и ядерному обеспечению.

Об этом сообщило белорусское государственное агентство БЕЛТА, пишет "Европейская правда".

Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия никому не угрожают, но "готовы всячески защищать нашу общую родину от Бреста до Владивостока".

"Действительно, это первое такое совместное учение. Но по элементам, по составляющим, оказывается, наши генеральные штабы, министры обороны проводят его ежеквартально. Но без нас (Лукашенко и Путина. – Ред.). Мы с вами еще зимой обсуждали перспективу участия президентов", – сказал Лукашенко.

Он заявил Путину, что "объехал все объекты вокруг" и "все находится в хорошем состоянии".

"Здесь находятся российские генералы, с которыми я разговаривал. Они довольны нашей совместной работой. Думаю, что запланированные мероприятия пройдут нормально. Конечно, тот, кто хочет что-то увидеть в этом, тот увидит. Но это наше дело, мы занимаемся законным делом и будем этим заниматься, защищая жизни наших людей", – заявил самопровозглашенный президент Беларуси.

Министерство обороны Беларуси в понедельник, 18 мая, объявило о начале масштабных тренировок воинских частей по боевому применению ядерного оружия и ядерного обеспечения совместно с россиянами.

В МИД Украины назвали опасным прецедентом и вызовом для глобальной безопасности размещение в Беларуси российского тактического ядерного оружия и совместные учения по его применению.

Лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская заявила, что Лукашенко своим ядерным сотрудничеством с Москвой превратил Беларусь в платформу для российской угрозы.