В Грузії провідного опозиціонера засудили до 2,5 років ув’язнення

Тбіліський міський суд засудив до 2 років і 6 місяців тюремного ув’язнення Левана Хабеїшвілі, голову політради опозиційної партії "Єдиний національний рух", заснованої Михеїлом Саакашвілі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив портал SOVA.

Левану Хабеїшвілі було пред'явлено звинувачення за частиною 2 статті 339 Кримінального кодексу Грузії, що передбачає обіцянку хабаря, передачу грошей посадовій особі за вчинення незаконного діяння.

Це було пов'язано з його пропозицією виплатити по 200 тисяч доларів силовикам, які відмовляться брати участь у розгонах антиурядових мітингів і виконувати інші накази, а також оприлюднять секретні матеріали, пов'язані з їхньою службою.

Опозиціонеру також було висунуто звинувачення за статтею 317 КК Грузії, яка стосується публічних закликів до повалення державної влади.

На судовому засіданні напередодні Хабеїшвілі виступив з останнім словом, заявивши, що його карають за політичну обіцянку.

Хабеїшвілі був заарештований у вересні минулого року після того, як неодноразово закликав грузинів вийти на вулиці в рамках мирної революції в день місцевих виборів.

Напередодні арешту Хабеїшвілі влада Грузії посилила тиск на опозицію, незалежних журналістів та активістів на тлі тривалих антиурядових протестів через відмову від руху в Європейський Союз.

Грузинська влада також почала боротьбу проти організацій громадянського суспільства, які підтримували протести.

