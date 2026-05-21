В Грузии ведущего оппозиционера приговорили к 2,5 годам тюрьмы

Тбилисский городской суд приговорил к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы Левана Хабеишвили, председателя политсовета оппозиционной партии "Единое национальное движение", основанной Михеилом Саакашвили.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил портал SOVA.

Левану Хабеишвили было предъявлено обвинение по части 2 статьи 339 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей обещание взятки, передачу денег должностному лицу за совершение незаконного деяния.

Это было связано с его предложением выплатить по 200 тысяч долларов силовикам, которые откажутся участвовать в разгонах антиправительственных митингов и выполнять другие приказы, а также обнародуют секретные материалы, связанные с их службой.

Оппозиционеру также было предъявлено обвинение по статье 317 УК Грузии, касающейся публичных призывов к свержению государственной власти.

На судебном заседании накануне Хабеишвили выступил с последним словом, заявив, что его наказывают за политическое обещание.

Хабеишвили был арестован в сентябре прошлого года после того, как неоднократно призывал грузин выйти на улицы в рамках мирной революции в день местных выборов.

Накануне ареста Хабеишвили власти Грузии усилили давление на оппозицию, независимых журналистов и активистов на фоне продолжающихся антиправительственных протестов из-за отказа от движения в Европейский Союз.

Грузинские власти также начали борьбу против организаций гражданского общества, которые поддерживали протесты.

Читайте также: Европа больше не нужна: как Грузия уничтожает институциональные связи с Западом.