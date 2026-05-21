Глава МИД Бельгии назвал обвинения РФ в адрес стран Балтии чистой фантазией

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево выступил с поддержкой стран Балтии, которые Россия обвинила в якобы подготовке враждебных действий.

Об этом Прево написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Бельгия, подчеркнул Прево, полностью солидарна с Латвией, Эстонией и Литвой. Он подчеркнул, что угроза одному государству-члену является угрозой для всего ЕС и для НАТО.

"Россия обвиняет Латвию, Эстонию и Литву в подготовке враждебных действий. Это чистая фантазия. И это со стороны страны, которая вторглась в соседнее государство, ежедневно бомбит гражданское население, депортирует детей и управляет огромной машиной дезинформации. Той самой страны, которая несет ответственность за недавние инциденты с дронами в Балтийском регионе, а потом кричит о провокациях", – отметил Прево.

Он подчеркнул, что эта абсурдность была бы смешной, но она ставит под угрозу безопасность.

Напомним, Министерство иностранных дел Латвии 19 мая вызвало российского дипломата в связи с распространенной дезинформацией о том, что это балтийское государство якобы предоставляет свою территорию Украине для проведения дроновых атак на РФ.

Президент Европейского совета Антониу Кошта осудил провокации и угрозы России в адрес стран Балтии, назвав их угрозой для всего ЕС.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Россия и Беларусь "несут прямую ответственность" за беспилотники, которые стали все чаще залетать в воздушное пространство стран Балтии.