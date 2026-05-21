Еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис раскритиковал решение Великобритании смягчить запланированные санкции в отношении авиационного топлива и дизельного топлива российского происхождения без предварительного уведомления союзников по G7.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Во вторник Великобритания выдала лицензию, освобождающую авиационное топливо и дизельное топливо от нового запрета на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, но переработанных в Индии или других третьих странах. По словам Домбровскиса, это решение "стало неожиданностью".

Во время пресс-конференции в четверг он высказал критику в адрес Великобритании за то, что она не сообщила о своих планах во время встречи министров финансов G7, которая состоялась в Париже в понедельник и вторник и на которой присутствовала министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз.

"Об этом не было сказано во время нашей встречи министров финансов G7 в начале этой недели, поэтому это стало неожиданностью", – сказал Домбровскис.

"На самом деле мы обсуждали в G7 то, что сейчас не время отменять санкции против России, поскольку Россия является страной, которая извлекает выгоду из войны в Ираке и имеет значительные сверхприбыли благодаря более высоким ценам на энергоносители. В текущей ситуации важно сохранить, а то и усилить санкции против России, и именно на этом мы будем настаивать среди наших международных партнеров, в частности в Великобритании", – добавил он.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в среду оправдал этот шаг, заявив депутатам, что Великобритания выдала "две целевые краткосрочные лицензии для постепенного введения новых санкций и защиты британских потребителей".

Правительство Соединенного Королевства 20 мая применило исключение из санкций против России, разрешив импорт дизельного и авиационного топлива, произведенного из российской сырой нефти в третьих странах.

Министр по торговой политике Великобритании Крис Брайант принес извинения за решение о смягчении санкций против России. Ранее в тот же день Брайант пытался оправдать такое решение.

