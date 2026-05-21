Укр Рус Eng

Італія надасть 10 млн євро на відновлення енергетики України

Новини — Четвер, 21 травня 2026, 17:18 — Христина Бондарєва

Італія надасть Україні додаткових 10 млн євро для проведення відновлювальних ремонтних робіт в енергетиці.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль у Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

Відповідну угоду у четвер підписали посол Італії в Україні Карло Формоза та директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артур Лорковський.

"До цього Італія вже спрямувала до Фонду підтримки енергетики 13 млн євро. Вдячні Італії", – написав Шмигаль.

Під час зустрічі з Лорковським Шмигаль подякував партнерам за підтримку українського енергетичного сектору, зауваживши, що це внесок у безпеку мільйонів українців.

Нагадаємо, у січні Італія доставила в Україну промислові котли та електрогенератори, щоб допомогти вирішити енергетичну кризу, спричинену навмисними атаками Росії.

23 лютого уряд Італії передав Україні 10 електрогенераторів загальною потужністю 1500 кВА.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія Енергетика
Реклама: