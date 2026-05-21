Італія надасть 10 млн євро на відновлення енергетики України

Італія надасть Україні додаткових 10 млн євро для проведення відновлювальних ремонтних робіт в енергетиці.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль у Telegram-каналі, пише "Європейська правда".



Відповідну угоду у четвер підписали посол Італії в Україні Карло Формоза та директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артур Лорковський.

"До цього Італія вже спрямувала до Фонду підтримки енергетики 13 млн євро. Вдячні Італії", – написав Шмигаль.



Під час зустрічі з Лорковським Шмигаль подякував партнерам за підтримку українського енергетичного сектору, зауваживши, що це внесок у безпеку мільйонів українців.

Нагадаємо, у січні Італія доставила в Україну промислові котли та електрогенератори, щоб допомогти вирішити енергетичну кризу, спричинену навмисними атаками Росії.

23 лютого уряд Італії передав Україні 10 електрогенераторів загальною потужністю 1500 кВА.