Италия выделит 10 млн евро на восстановление энергетики Украины

Италия выделит Украине дополнительные 10 млн евро на проведение восстановительных ремонтных работ в энергетике.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль в Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

Соответствующее соглашение в четверг подписали посол Италии в Украине Карло Формоза и директор Секретариата Энергетического сообщества Артур Лорковский.

"До этого Италия уже направила в Фонд поддержки энергетики 13 млн евро. Благодарны Италии", – написал Шмыгаль.

Во время встречи с Лорковским Шмыгаль поблагодарил партнеров за поддержку украинского энергетического сектора, отметив, что это вклад в безопасность миллионов украинцев.

Напомним, в январе Италия доставила в Украину промышленные котлы и электрогенераторы, чтобы помочь решить энергетический кризис, вызванный преднамеренными атаками России.

23 февраля правительство Италии передало Украине 10 электрогенераторов общей мощностью 1500 кВА.