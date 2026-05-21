Глава парламенту Сербії каже, що членство у ЄС залишається пріоритетом номер один

Голова Народної скупщини Сербії та колишня прем’єрка Ана Брнабіч заявила, що вступ Сербії до ЄС є стратегічним пріоритетом номер один для її країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Вона додала, що політичні обставини, зокрема вторгнення Росії в Україну, а також економічні виклики та внутрішні проблеми зробили прагнення Сербії до вступу в ЄС ще більш нагальними.

При цьому вона назвала членство у ЄС стратегічним "пріоритетом номер один" для Сербії.

У відповідь на запитання про очевидну несумісність амбіцій Сербії щодо вступу до ЄС та її тривалих тісних зв’язків з Росією Брнабіч відповіла: "Це не полегшує нам ситуацію, що є більш ніж очевидним, оскільки з грудня 2021 року ми не відкрили жодного нового кластера в процесі інтеграції до ЄС".

У минулому президент Сербії Александар Вучич пропонував одночасний вступ країн Західних Балкан до ЄС.

У жовтні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нагадала Сербії про необхідність синхронізації зовнішньої політики, включно з санкціями проти Росії, задля вступу до ЄС.

Раніше Єврокомісія закликала Сербію до активніших реформ та узгодження зовнішньої політики з позицією ЄС для руху до членства.