Вучич запропонує одночасний вступ країн Західних Балкан до ЄС

Президент Сербії Александар Вучич сказав, що в середу прибуде до Брюсселя на зустріч із президентами Європейської комісії та Європейської ради Урсулою фон дер Ляєн та Антоніу Коштою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на N1.

Вучич назвав зустріч із керівниками євроінституцій важливою і додав, що запропонує їм, щоб усі країни Західних Балкан разом вступили до Європейського Союзу.

"Вступ Західних Балкан до ЄС є найкращою ідеєю. Якщо хтось залишиться, що ви будете робити з цими країнами? Я знаю, що всі говорять про узгодженість, але тут йдеться не тільки про майбутнє регіону, а й про майбутнє Європи", – сказав сербський президент.

Він додав, що в разі, якщо західнобалканські країни приймуть разом, "всі почуватимуться краще, і албанці, і боснійці".

"Чую тільки хороші реакції на цю ідею, і це я скажу Антонію Кошті та Урсулі фон дер Лейєн", – сказав Вучич.

Він додав, що Сербія "вже багато чого зробила", але "повинна рухатись уперед на своєму шляху до ЄС".

У жовтні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нагадала Сербії про необхідність синхронізації зовнішньої політики, включно з санкціями проти Росії, задля вступу до ЄС.

Раніше Єврокомісія закликала Сербію до активніших реформ та узгодження зовнішньої політики з позицією ЄС для руху до членства.