Глава парламента Сербии заявляет, что членство в ЕС остается приоритетом номер один

Председатель Народной скупщины Сербии и бывшая премьер-министр Ана Брнабич заявила, что вступление Сербии в ЕС является стратегическим приоритетом номер один для её страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Она добавила, что политические обстоятельства, в частности вторжение России в Украину, а также экономические вызовы и внутренние проблемы сделали стремление Сербии к вступлению в ЕС еще более актуальным.

При этом она назвала членство в ЕС стратегическим "приоритетом номер один" для Сербии.

В ответ на вопрос об очевидной несовместимости амбиций Сербии по вступлению в ЕС и ее длительных тесных связей с Россией Брнабич ответила: "Это не облегчает нам ситуацию, что более чем очевидно, поскольку с декабря 2021 года мы не открыли ни одного нового кластера в процессе интеграции в ЕС".

В прошлом президент Сербии Александар Вучич предлагал одновременное вступление стран Западных Балкан в ЕС.

В октябре президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила Сербии о необходимости синхронизации внешней политики, включая санкции против России, для вступления в ЕС.

Ранее Еврокомиссия призвала Сербию к более активным реформам и согласованию внешней политики с позицией ЕС для продвижения к членству.