Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о "незначительном прогрессе" в переговорах с Ираном.

Об этом он сказал перед началом министерской встречи НАТО в Швеции 22 мая, цитирует The Guardian, пишет "Европейская правда".

Рубио отметил, что сейчас в переговорах с Тегераном наблюдается "некоторый незначительный прогресс".

"Я не хочу преувеличивать, но определенное движение есть, и это хорошо. Основные принципы остаются неизменными. Иран никогда не должен получить ядерное оружие, это просто невозможно", – сказал он.

Госсекретарь США подчеркнул, что Соединенным Штатам нужно "решить вопрос высокообогащенного урана" и восстановить свободу судоходства в Ормузском проливе.

"Иран пытается создать систему взимания пошлины. Кстати, они пытаются убедить Оман присоединиться к ним в этой системе взимания пошлин на международном водном пути. В мире нет ни одной страны, которая должна была бы это принять", – добавил Рубио.

Как известно, в начале недели Трамп заявил, что отложил новую серию ударов против Ирана, ссылаясь на высокие шансы достичь договоренности дипломатическим путем.

20 мая американский президент предположил, что США придется прибегнуть к более сильным ударам, если переговоры с Тегераном не закончатся договоренностью.

СМИ неофициально узнали о "напряженном разговоре" лидеров США и Израиля – израильский премьер разочарован тем, что Трамп надеется на переговорный процесс, и считает, что Ирану нельзя давать времени на передышку.

Также писали, что данные американской разведки указывают на то, что Иран быстро восстанавливается после последствий совместных ударов США и Израиля.