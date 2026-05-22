Швеция открыта к роли НАТО в Ормузском проливе – МИД

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что Стокгольм оставляет открытой возможность участия НАТО в восстановлении судоходства в Ормузском проливе.

Об этом она сказала в комментарии Politico, передает "Европейская правда".

По словам Стенергард, в интересах Швеции и Европы – обеспечить, чтобы пролив оставался открытым и чтобы Иран не мог снова использовать его как оружие.

"Поэтому я вполне готова обсудить различные форматы", – отметила министр.

Она отметила, что хотя НАТО "всегда нужно соблюдать осторожность, чтобы не создавать новых прецедентов" при рассмотрении возможной роли на Ближнем Востоке, "очень важно обеспечить защиту свободы судоходства, поскольку это является фундаментальным для свободной торговли".

Ранее СМИ сообщали, что НАТО якобы обсуждает возможность оказания помощи судам в прохождении через заблокированный Ормузский пролив, если этот водный путь не будет открыт до начала июля.

17 апреля премьер Британии Кир Стармер заявил, что "как только позволят условия", Франция и Великобритания начнут чисто оборонительную военную миссию с целью защиты свободы судоходства в Ормузском проливе.

По данным издания The Times, Украина готова направить в Ормузский пролив для разминирования свои минные тральщики из Британии.