У ЄС похвалили план дій України щодо меншин та готові "сприяти діалогу з Угорщиною"

Запропонований Україною на вимогу Угорщини план дій щодо національних меншин відповідає європейським стандартам, і Єврокомісія готова сприяти подальшому діалогу двох держав з цього приводу.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє у пʼятницю, 22 травня.

"Можу запропонувати нашу оцінку плану дій щодо меншин, яким Україна фактично поділилася з нами кілька місяців тому. Те, що ми дійсно побачили – Україна справді доклала зусиль для вирішення решти рекомендацій щодо захисту меншин", – заявив Мерсьє.

Він уточнив, що це питання вже обговорювалося у контексті відкриття переговорів про членство України у ЄС.

Речник повідомив, що у плані дій, наданому Єврокомісії Україною, враховуються також вимоги Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин, а також Мовної хартії Ради Європи.

"Ми зі свого боку оцінили план дій, і, на нашу думку, він відповідає всім необхідним умовам. Зараз триває дискусія між Угорщиною та Україною. Ми вітаємо той факт, що між ними відбувається двостороння дискусія", – додав посадовець.

У Єврокомісії впевнені, що дві держави "можуть вирішити ті питання, що залишилися, які може мати Угорщина, шляхом діалогу".

"Зі свого боку, ми готові сприяти цьому діалогу, якщо це буде необхідно", – підкреслив Мерсьє.

Як повідомляла "Європейська правда", міністри закордонних справ України та Угорщини проведуть переговори в останній тиждень травня, зокрема для підготовки зустрічі Володимира Зеленського і Петера Мадяра.

Відомо, що Петер Мадяр хоче зустрічі з Зеленським у Берегові, однак Україна це не підтвердила.

Зокрема, Мадяр хоче, щоб угорській меншині в Україні надали більше прав, перш ніж він схвалить офіційний початок переговорів про вступ України до ЄС.

