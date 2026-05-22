В Литве заявили об очередном нарушении воздушного пространства страны

Министерство обороны Литвы заявило, что неизвестный объект, похожий на дрон, вошел в воздушное пространство страны 21 мая.

Как пишет "Европейская правда", об этом ведомство заявило на платформе X.

В Минобороны сообщили, что из-за неизвестного объекта в стране была объявлена предупредительная тревога.

Деталей инцидента в ведомстве не привели. В то же время Министерство отметило, что Литва продолжит усиливать противовоздушную оборону в тесной координации с союзниками.

Напомним, утром 20 мая в нескольких восточных районах Литвы и Вильнюсе объявили воздушную тревогу из-за вероятного попадания беспилотника в литовское небо, что серьезно нарушило привычный ритм жизни многих тысяч людей. В укрытие спустили в том числе высшее руководство страны.

Беспилотник, который фиксировался на радарах и затем исчез, пока не нашли. Предполагают, что он мог как упасть незамеченным где-то на территории Литвы, так и вылететь из воздушного пространства страны.

За несколько дней до того на территории Литвы разбился в поле БпЛА, который впоследствии идентифицировали как украинский.

В пятницу министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что Россия намеренно направляет украинские беспилотники в воздушное пространство стран НАТО, пытаясь ослабить поддержку Украины.