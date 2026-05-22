В Эстонии заявляют, что готовы к агрессии РФ лучше, чем НАТО в целом

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что его страна лучше подготовлена к потенциальной российской агрессии, чем НАТО в целом.

Об этом он заявил в интервью POLITICO Speakeasy, пишет "Европейская правда".

Певкур выразил уверенность, что его страна готова к российской агрессии "лучше, чем НАТО в целом".

В качестве аргументов в пользу своих слов министр упомянул о системе призыва и резервных силах этой балтийской страны, которые могут быть готовы к действиям очень быстро, а также о большом количестве военных учений и присутствии войск других государств НАТО в стране.

Певкур также спокойно высказался о намерениях США сократить войска в Европе.

"Когда президент США Дональд Трамп был избран, он с самого начала заявлял, что военное присутствие в Европе будет сокращено", – сказал Певкур.

Он также преуменьшил значение споров в Пентагоне, который сначала отменил развертывание войск в Польше, а затем Трамп объявил, что в эту центральноевропейскую страну будет направлено 5 тысяч дополнительных военнослужащих.

"Можем ли мы доверять США? Да, можем", – подчеркнул министр обороны Эстонии.

Напомним, 19 мая румынский истребитель в воздушном пространстве Эстонии сбил ударный дрон, вероятно, украинский, из-за чего в части страны объявили воздушную тревогу – это первый случай сбития БПЛА над территорией страны.

Министерство иностранных дел Украины принесло извинения Эстонии за "непреднамеренные инциденты" с беспилотниками.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что Россия намеренно направляет украинские беспилотники в воздушное пространство стран НАТО, пытаясь ослабить поддержку Украины.