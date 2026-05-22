Рубио о дезинформационной кампании России против стран Балтии: вызывает беспокойство

Государственный секретарь Марко Рубио выразил обеспокоенность в связи с дезинформационной кампанией России относительно нарушений воздушного пространства стран Балтии.

Об этом он заявил в беседе с журналистами после министерской встречи НАТО в Швеции, передает "Европейская правда".

Глава Госдепа заявил, что эта ситуация вызывает беспокойство из-за рисков потенциальной эскалации.

"Я имею в виду, что всегда есть опасения по поводу эскалации, не так ли? Это всегда вызывает беспокойство. Мы понимаем, что эти страны чувствуют угрозу в связи с этим, по очевидным причинам. Поэтому это вызывает беспокойство, потому что всегда есть опасения, что нечто подобное может перерасти в нечто более серьезное", – ответил Рубио.

Американский чиновник подчеркнул, что Вашингтон внимательно следит за развитием событий и будет сотрудничать с союзниками по НАТО в зависимости от ситуации.

"Мы следим за развитием событий. Но основной ответ на ваш вопрос таков: мы обеспокоены этим, потому что не хотим, чтобы это привело к более широкому конфликту, который может действительно привести к чему-то гораздо худшему", – отметил госсекретарь США.

Напомним, в пятницу министры иностранных дел стран Северной Европы и Балтии выступили с совместным заявлением, в котором осудили дезинформационную кампанию России и Беларуси в отношении инцидентов с беспилотниками в регионе.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что Россия намеренно направляет украинские беспилотники в воздушное пространство стран НАТО, пытаясь ослабить поддержку Украины.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас раскритиковала угрозы России в адрес стран Балтии, назвав обвинения со стороны Москвы "полной чепухой" и признаком ее слабости.