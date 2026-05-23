Сенатори обох партій США вимагають від Пентагону пришвидшити допомогу Україні

Двопартійна група американських сенаторів направила лист міністру оборони Піту Гегсету з вимогою перерахувати $600 млн військової допомоги Україні та країнам Балтії.

Про це пише Associated Press, передає "Європейська правда".

З $600 млн $400 млн призначені для України, а ще $200 млн – на оборонні програми Естонії, Латвії та Литви. Конгрес виділив ці кошти торік.

Відповідний лист підписали демократи Дік Дурбін, Майкл Беннет і Кетрін Кортес Масто, а також республіканці Чак Ґрасслі, Кевін Крамер і Том Тілліс.

"Україна стійко і мужньо відбиває чотирирічний російський наступ, але її армія потребує і заслуговує на подальшу американську підтримку", – йдеться у листі.

На слуханнях у Конгресі понад три тижні тому Гегсет сказав, що фінансування для України "розблоковане" і план витрат невдовзі надішлють законодавцям. Проте Пентагон не дотримався обіцяного дедлайну 15 травня.

"Будь-які подальші затримки – особливо на тлі повідомлень про плани Міністерства оборони вивести американські війська з регіону – підривають нашу здатність стримувати Росію", – вважають сенатори.

Нагадаємо, йдеться про пакет на суму $400 млн на потреби Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), яка передбачає закупівлю обладнання Пентагоном в американських оборонних компаній. Це асигнування було включене у Закон про національну оборону, схвалений Конгресом США у грудні 2025 року.

Нещодавно Держдеп США затвердив потенційний продаж Україні обладнання для обслуговування вже наявних систем протиповітряної оборони Hawk на загальну суму $108,1 млн.