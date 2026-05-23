Сенаторы обеих партий США требуют от Пентагона ускорить оказание помощи Украине

Двухпартийная группа американских сенаторов направила письмо министру обороны Питу Хэгсету с требованием выделить 600 млн долларов военной помощи Украине и странам Балтии.

Об этом пишет Associated Press, передает "Европейская правда".

Из $600 млн $400 млн предназначены для Украины, а еще $200 млн – на оборонные программы Эстонии, Латвии и Литвы. Конгресс выделил эти средства в прошлом году.

Соответствующее письмо подписали демократы Дик Дурбин, Майкл Беннет и Кэтрин Кортес Масто, а также республиканцы Чак Грассли, Кевин Крамер и Том Тиллис.

"Украина стойко и мужественно отражает четырехлетнее российское наступление, но ее армия нуждается и заслуживает дальнейшей американской поддержки", – говорится в письме.

На слушаниях в Конгрессе более трех недель назад Хегсет сказал, что финансирование для Украины "разблокировано" и план расходов вскоре будет отправлен законодателям. Однако Пентагон не уложился в обещанный срок 15 мая.

"Любые дальнейшие задержки – особенно на фоне сообщений о планах Министерства обороны вывести американские войска из региона – подрывают нашу способность сдерживать Россию", – считают сенаторы.

Напомним, речь идет о пакете на сумму $400 млн на нужды Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая предусматривает закупку оборудования Пентагоном у американских оборонных компаний. Это ассигнование было включено в Закон о национальной обороне, одобренный Конгрессом США в декабре 2025 года.

Недавно Госдеп США одобрил потенциальную продажу Украине оборудования для обслуживания уже имеющихся систем противовоздушной обороны Hawk на общую сумму $108,1 млн.