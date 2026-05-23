Франция предупредила Китай: "вы не выиграете" от давления на европейскую промышленность

Министр внешней торговли Франции Николя Форисье считает, что Китай "не выиграет" от внешнеторговой политики, которая ставит под угрозу европейскую промышленность и рынок.

Об этом он заявил в интервью Euronews, пишет "Европейская правда".

Форисье считает, что ЕС должен перестать быть "наивным" и изменить свой подход к решению проблемы торговых дисбалансов.

"Китайцы должны понять, что они ничего не выиграют, если уничтожат европейскую промышленность, а затем и европейский рынок, который для них чрезвычайно важен", – сказал министр внешней торговли Франции.

Также он отметил, что сейчас происходит "изменение взглядов" в подходе не только к Китаю, но и ко всем странам, которые используют торговую зависимость как оружие.

"Дело не в том, Китай это или нет. Дело не только в Китае, а во всех странах", – отметил он.

Фориссе подчеркнул важность "откровенного" диалога с Пекином и отметил, что Франция имеет "особые отношения" с Китаем, которые требуют "переговоров и уважения".

"Мы стараемся уважать китайцев. Китайцы должны уважать нас, и именно это послание должны передать европейские институты", – добавил министр.

В марте ЕС обнародовал новые правила "Сделано в Европе" для компаний, стремящихся получить доступ к государственным средствам в стратегических секторах, обязывая фирмы соблюдать минимальные требования к доле деталей, произведенных в ЕС.

Это предложение, которое месяцами задерживалось из-за споров по поводу этих мер, является ключевой частью усилий Европейского Союза, направленных на восстановление своей конкурентоспособности, замедление промышленного упадка и предотвращение потери сотен тысяч рабочих мест.

В конце апреля Китай раскритиковал планы Европейского Союза по защите ключевых отраслей от китайской конкуренции, предупредив, что в случае принятия этих мер примет ответные шаги.