ЗМІ: у Британії пропонують створити єдиний ринок товарів з ЄС

Британські посадовці запропонували створити єдиний ринок торгівлі товарами з Європейським Союзом у рамках наступного етапу перезавантаження відносин після Brexit.

Про це стало відомо BBC, пише "Європейська правда".

Представники галузі, яким повідомили про цю ініціативу, зазначили, що наразі ця ідея не отримала подальшого розвитку через скептичне ставлення з боку Європейського Союзу, оскільки основна увага зосереджена на деталях поточних переговорів щодо торгівлі продуктами харчування, сільськогосподарською продукцією та енергоносіями.

Як зазначається, британські посадовці хочуть, аби порядок денний наступного саміту ЄС-Британія був набагато амбітнішим, а один із варіантів передбачав безперешкодну торгівлю всіма товарами в рамках єдиного ринку між Великою Британією та ЄС.

Раніше ЗМІ повідомляли, що наступний саміт між Великою Британією та Європейським Союзом може бути відкладений через затягування переговорів щодо поглиблення відносин та ослаблення авторитету прем’єр-міністра Кіра Стармера.

Нагадаємо, останнім часом опитування у Британії свідчать, що все більше людей шкодують про вихід країни з ЄС за підсумками референдуму 2016 року. За одним з останніх опитувань, повне повернення до ЄС підтримали б 53%.

