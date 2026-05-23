СМИ: в Великобритании предлагают создать единый рынок товаров с ЕС

Британские чиновники предложили создать единый рынок торговли товарами с Европейским союзом в рамках следующего этапа перезагрузки отношений после Brexit.

пишет "Европейська правда".

Представители отрасли, которым сообщили об этой инициативе, отметили, что пока эта идея не получила дальнейшего развития из-за скептического отношения со стороны Европейского Союза, поскольку основное внимание сосредоточено на деталях текущих переговоров по торговле продуктами питания, сельскохозяйственной продукцией и энергоносителями.

Как отмечается, британские чиновники хотят, чтобы повестка дня следующего саммита ЕС-Великобритания была гораздо более амбициозной, а один из вариантов предусматривал беспрепятственную торговлю всеми товарами в рамках единого рынка между Великобританией и ЕС.

Ранее СМИ сообщали, что следующий саммит между Великобританией и Европейским Союзом может быть отложен из-за затягивания переговоров об углублении отношений и ослабления авторитета премьер-министра Кира Стармера.

Напомним, в последнее время опросы в Великобритании показывают, что все больше людей сожалеют о выходе страны из ЕС по итогам референдума 2016 года. Согласно одному из последних опросов, полное возвращение в ЕС поддержали бы 53%.

