У Литві тривають пошуки потенційних уламків безпілотника

У суботу, 23 травня, у двох литовських районах тривають пошуки потенційних уламків дрона.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

За даними Збройних сил Литви, в Утенському та Паневежиському округах представники військової поліції, сухопутних військ та Союзу литовських стрільців продовжують пошуки "заблукалих" об’єктів.

"Проводиться опитування мешканців, а для обстеження різних районів використовуються безпілотні літальні апарати", – заявили в Управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил Литви.

Нагадаємо, 20 травня у кількох східних районах Литви та Вільнюсі оголосили червону повітряну тривогу через ймовірне потрапляння безпілотника у литовське небо, що серйозно порушило звичний ритм життя. В укриття спустили у тому числі найвище керівництво країни.

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене після засідання Комісії з питань національної безпеки заявила, що відтепер муніципалітети будуть зобов’язані забезпечувати цілодобову роботу укриттів.

Міністерство оборони Литви опублікувало детальне роз’яснення для громадян щодо різних рівнів загрози, які вони можуть бачити в оповіщеннях про повітряну тривогу.

Станом на ранок 21 травня пошуки безпілотника тривали. А міністр оборони Литви Каунас закликав європейські країни адаптуватися до інцидентів із "заблукалими" дронами.