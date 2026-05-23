В Литве продолжаются поиски возможных обломков беспилотника

В субботу, 23 мая, в двух литовских районах продолжаются поиски возможных обломков дрона.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

По данным Вооруженных сил Литвы, в Утенском и Паневежишском округах представители военной полиции, сухопутных войск и Союза литовских стрелков продолжают поиски "заблудившихся" объектов.

"Проводится опрос жителей, а для обследования различных районов используются беспилотные летательные аппараты", – заявили в Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Литвы.

Напомним, 20 мая в нескольких восточных районах Литвы и Вильнюсе объявили красную воздушную тревогу из-за вероятного попадания беспилотника в литовское небо, что серьезно нарушило привычный ритм жизни. В укрытие спустили, в том числе, высшее руководство страны.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене после заседания Комиссии по вопросам национальной безопасности заявила, что отныне муниципалитеты будут обязаны обеспечивать круглосуточную работу укрытий.

Министерство обороны Литвы опубликовало подробное разъяснение для граждан относительно различных уровней угрозы, которые они могут видеть в оповещениях о воздушной тревоге.

По состоянию на утро 21 мая поиски беспилотника продолжались. А министр обороны Литвы Каунас призвал европейские страны адаптироваться к инцидентам с "заблудившимися" дронами.