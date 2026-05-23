Президентка Молдови: Путіна не цікавлять серйозні переговори, треба посилити тиск

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Європа та інші партнери України повинні посилити економічний тиск на Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів про припинення війни.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила на форумі GLOBSEC у Празі, її цитує видання Newsmaker.

Санду підкреслила, що наразі російська влада не зацікавлена у серйозних мирних переговорах, тому підтримка України має тривати.

"Потрібно посилити економічний тиск на Росію. Я не думаю, що Кремль зараз зацікавлений у припиненні війни, і не думаю, що Кремль і Путін зацікавлені в серйозних мирних переговорах. Щоб це сталося, думаю, Європа та решта світу повинні посилити тиск на Росію", – заявила Санду.

Вона наголосила, що будь-яка підтримка, яка необхідна Україні, має тривати. "Це єдиний спосіб повернути мир у наш регіон", – переконана Санду.

Лідерка Молдови також заявила, що країни Європи мають бути готові протистояти російській гібридній війні. Серед загроз вона назвала кібератаки, інформаційні маніпуляції, незаконне фінансування політичних партій і виборчих кампаній, а також фінансування дій, спрямованих на дестабілізацію.

"Росія використовує широкий набір інструментів, і ми маємо ставитися до цього серйозно та готуватися", – сказала Мая Санду.

Нагадаємо, 15 травня Владімір Путін затвердив указ про спрощене надання громадянства РФ мешканцям невизнаного Придністров’я.

Санду заявила, що цей указ може бути використано з метою мобілізації мешканців молдовського регіону на війну проти України.