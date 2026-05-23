Президент Молдовы: Путина не интересуют серьезные переговоры, нужно усилить давление

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Европа и другие партнеры Украины должны усилить экономическое давление на Россию, чтобы заставить её сесть за стол переговоров о прекращении войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила на форуме GLOBSEC в Праге, ее цитирует издание Newsmaker.

Санду подчеркнула, что в настоящее время российские власти не заинтересованы в серьезных мирных переговорах, поэтому поддержка Украины должна продолжаться.

"Нужно усилить экономическое давление на Россию. Я не думаю, что Кремль сейчас заинтересован в прекращении войны, и не думаю, что Кремль и Путин заинтересованы в серьезных мирных переговорах. Чтобы это произошло, думаю, Европа и остальной мир должны усилить давление на Россию", – заявила Санду.

Она подчеркнула, что любая поддержка, необходимая Украине, должна продолжаться. "Это единственный способ вернуть мир в наш регион", – убеждена Санду.

Лидер Молдовы также заявила, что страны Европы должны быть готовы противостоять российской гибридной войне. Среди угроз она назвала кибератаки, информационные манипуляции, незаконное финансирование политических партий и избирательных кампаний, а также финансирование действий, направленных на дестабилизацию.

"Россия использует широкий набор инструментов, и мы должны относиться к этому серьезно и готовиться", – сказала Мая Санду.

Напомним, 15 мая Владимир Путин утвердил указ об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям непризнанного Приднестровья.

Санду заявила, что этот указ может быть использован с целью мобилизации жителей молдавского региона на войну против Украины.