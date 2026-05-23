Фредериксен получила еще один шанс сформировать новое правительство Дании

Король Дании Фредерик Х во второй раз после парламентских выборов поручил исполняющей обязанности премьер-министра, лидеру Социал-демократической партии Метте Фредериксен возглавить переговоры по формированию правительства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Фредериксен сообщила в субботу после встречи с монархом, информирует DR.

Фредериксен заявила, что намерена начать переговоры уже завтра, и выразила уверенность, что правительство будет сформировано.

"Мы начнем завтра и продолжим в последующие дни", – сказала она, добавив, что это будет интенсивный переговорный процесс.

Она отметила, что намерена сформировать левоцентристское правительство с социал-демократами, Социалистической народной партией ("Зеленые левые"), "Радикалами" и "Умеренными".

Фредериксен, вероятно, столкнется с давлением, чтобы пойти на уступки лидеру "Умеренных" Ларсу Лёкке Расмуссену, чья поддержка считается ключевой после того, как мартовские выборы обеспечили ему "золотую акцию" в парламенте.

Социал-демократическая партия Фредериксен получила 38 мест в 179-местном парламенте, что стало худшим результатом этой политической силы на выборах с 1903 года.

В субботу король Фредерик Х назначил Фредериксен новым руководителем переговоров после того, как переговоры с правоцентристскими силами под руководством министра обороны Троельса Лунда Поульсена провалились.

Поульсена, лидера правой Либеральной партии, в начале мая попросили изучить варианты формирования правительства после того, как предыдущие переговоры Фредериксен о коалиции провалились. Тогда партия "Умеренные" вышла из переговоров.

