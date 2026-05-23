Рубио заявляет, что проблема с Ираном будет решена "так или иначе"

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил в субботу, что проблема с Ираном "будет решена так или иначе", и сообщил о "определенном прогрессе" в переговорах.

Его заявление приводит Fox News, сообщает "Европейская правда".

"Был достигнут определенный прогресс. Даже в тот момент, когда я сейчас с вами разговариваю, продолжается работа над этим вопросом. Есть вероятность, что позже сегодня, завтра или через несколько дней мы сможем что-то сообщить", – сказал Рубио относительно потенциального соглашения с Ираном.

Он добавил, что "эта проблема должна быть решена, как сказал президент, так или иначе".

"Иран никогда не может иметь ядерного оружия. Проливы должны быть открыты без пошлин. Они должны сдать свой обогащенный уран", – перечислил Рубио условия США, которые назвал неизменными.

"Это неизменные позиции президента, и он всегда отдает предпочтение дипломатическому решению. Президент всегда стремится решать такие проблемы путем дипломатических переговоров. Именно над этим мы сейчас работаем", – добавил он.

Напомним, в начале недели Трамп заявил, что отложил новую серию ударов против Ирана, сославшись на высокие шансы достичь договоренности дипломатическим путем.

20 мая американский президент предположил, что США придется прибегнуть к более сильным ударам, если переговоры с Тегераном не завершатся договоренностью.

По сообщениям, данные американской разведки указывают на то, что Иран быстро восстанавливается после последствий совместных ударов США и Израиля.