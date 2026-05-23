В Сербии приостановили железнодорожное сообщение накануне крупной акции протеста в Белграде

В субботу по всей Сербии было приостановлено железнодорожное сообщение накануне масштабной студенческой акции протеста в Белграде.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

В кратком заявлении оператора Srbija Voz в 4:15 утра говорилось о том, что движение поездов будет остановлено по всей стране. Компания не назвала причины приостановки движения.

Правительство Сербии уже дважды приостанавливало железнодорожное сообщение накануне студенческих протестов, которые являются частью широкого движения, возникшего после обрушения железнодорожного навеса в городе Нови-Сад в ноябре 2024 года, в результате которого погибли 16 человек.

Студенты сербских университетов были в авангарде протестующих, которые призывали президента Александара Вучича уйти в отставку из-за этой трагедии, обвиняя правительство в халатности и коррупции.

Правительство отреагировало на протесты жесткими репрессиями против демонстрантов и произвольными арестами организаторов и сторонников.

В двух случаях, в марте и в июне прошлого года, власти ссылались на "анонимные сообщения о заминировании", тогда как обозреватели считали, что приостановка движения на железной дороге имела целью не допустить присоединения к митингам в столице протестующих из-за пределов Белграда.

