СМИ: США и Иран близки к заключению соглашения о перемирии и открытии Ормузского пролива

США и Иран близки к подписанию меморандума о 60-дневном продлении перемирия, в течение которого Ормузский пролив будет вновь открыт, а стороны будут вести переговоры по ядерной программе Тегерана.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на американских чиновников, передает "Европейская правда".

Потенциальное соглашение позволит избежать эскалации войны и снизит давление на мировые поставки нефти. Однако неясно, приведет ли оно к долгосрочному мирному соглашению, которое также учтет требования США в отношении иранской ядерной программы.

Американский президент Дональд Трамп, посредники и иранские источники намекнули, что соглашение может быть объявлено в воскресенье, 24 мая, хотя оно еще не окончательно согласовано и все еще может сорваться.

По данным Axios, в течение 60-дневного перемирия Ормузский пролив будет открыт для судоходства без взимания сборов, а Иран согласится разминировать проход для безопасного следования судов.

В обмен на это США снимут блокаду с иранских портов и сделают некоторые исключения из санкций, чтобы позволить Ирану свободно продавать нефть.

Проект соглашения также включает обязательства Тегерана никогда не стремиться к получению ядерного оружия, вести переговоры о приостановке ядерной программы и вывозе своих запасов высокообогащенного урана.

Иран через посредников дал США устные обязательства относительно объема уступок, на которые он готов пойти в отношении своей ядерной программы, сообщили Axios два источника.

Соединенные Штаты также согласятся вести переговоры об отмене санкций и размораживании иранских активов в течение 60-дневного периода перемирия.

В рамках меморандума американские войска останутся в регионе в течение двух месяцев и будут выведены только при условии достижения окончательного соглашения.

По данным источников, президент США в субботу во время телефонной конференции проконсультировался с несколькими лидерами стран Персидского залива по поводу меморандума с Ираном, и все они заявили, что поддерживают документ.

Пакистан выступил ключевым посредником в переговорах во главе с фельдмаршалом Асимом Муниром, который находился в Тегеране в пятницу и субботу, пытаясь заключить соглашение.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что встретится со своими переговорщиками, чтобы обсудить последнее предложение Ирана, и, вероятно, до воскресенья решит, возобновлять ли активную фазу войны.

Государственный секретарь Марко Рубио заявил в субботу, что в переговорах наметился "определенный прогресс" и анонсировал новости по этому поводу в ближайшее время.

Напомним, в начале недели Трамп заявил, что отложил новую серию ударов по Ирану, сославшись на высокие шансы достичь договоренности дипломатическим путем.