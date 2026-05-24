Стармер привітав "прогрес" у переговорах США та Ірану

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відзначив прогрес щодо укладення мирної угоди між США та Іраном та висловив надію на довгострокове дипломатичне врегулювання конфлікту.

Про це він написав у мережі X, передає "Європейська правда".

Стармер наголосив, що сторони мають досягти угоди, яка покладе край конфлікту та забезпечить вільне судноплавство в Ормузькій протоці.

Окремо глава британського уряду наголосив на недопущенні отримання ядерної зброї Іраном.

Прем’єр-міністр також пообіцяв, що його кабінет зосередиться на захисті британців від наслідків конфлікту на Близькому Сході.

"Ми співпрацюватимемо з нашими міжнародними партнерами, щоб скористатися цим моментом і досягти довгострокового дипломатичного врегулювання", – додав Стармер.

За даними Axios, США та Іран наближаються до підписання меморандуму про 60-денне продовження припинення вогню, протягом якого Ормузька протока буде знову відкрита, а сторони проводитимуть переговори щодо ядерної програми Тегерану. Джерела стверджують, що про цю угоду можуть оголосити вже в неділю, 24 травня.

Це відбулося після того, як в суботу президент США Дональд Трамп зустрівся зі своїми перемовниками та лідерами країн Перської затоки, щоб обговорити останню мирну пропозицію Ірану.

На початку цього тижня Трамп заявив, що відклав нову серію ударів проти Ірану, посилаючись на високі шанси досягти домовленості дипломатичним шляхом.