Стармер приветствовал "прогресс" в переговорах между США и Ираном

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил прогресс в заключении мирного соглашения между США и Ираном и выразил надежду на долгосрочное дипломатическое урегулирование конфликта.

Об этом он написал в сети X, сообщает "Европейская правда".

Стармер подчеркнул, что стороны должны достичь соглашения, которое положит конец конфликту и обеспечит свободное судоходство в Ормузском проливе.

Отдельно глава британского правительства подчеркнул недопустимость получения Ираном ядерного оружия.

Премьер-министр также пообещал, что его кабинет сосредоточится на защите британцев от последствий конфликта на Ближнем Востоке.

"Мы будем сотрудничать с нашими международными партнерами, чтобы воспользоваться этим моментом и достичь долгосрочного дипломатического урегулирования", – добавил Стармер.

По данным Axios, США и Иран приближаются к подписанию меморандума о 60-дневном продлении прекращения огня, в течение которого Ормузский пролив будет вновь открыт, а стороны будут вести переговоры по ядерной программе Тегерана. Источники утверждают, что об этом соглашении могут объявить уже в воскресенье, 24 мая.

Это произошло после того, как в субботу президент США Дональд Трамп встретился со своими переговорщиками и лидерами стран Персидского залива, чтобы обсудить последнее мирное предложение Ирана.

В начале этой недели Трамп заявил, что отложил новую серию ударов по Ирану, сославшись на высокие шансы достичь договоренности дипломатическим путем.