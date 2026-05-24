Российский удар повредил резиденцию посла Албании в Киеве

Резиденция посла Албании в Украине Эрнала Фило была повреждена во время атаки на Киев; в ответ Тирана вызвала дипломата РФ для дачи объяснений.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил министр иностранных дел Албании Ферит Ходжа на платформе X.

Глава албанского МИД осудил массированную атаку России по гражданским целям в Украине 24 мая.

Ходжа отметил, что российский удар, в результате которого был поврежден жилой комплекс, где проживает посол Албании в Киеве, поставил под угрозу жизнь дипломата.

"Это недопустимо! Нацеливание на гражданские районы и дипломатический персонал или создание угрозы для них является серьезной эскалацией и еще одним суровым напоминанием о человеческих жертвах, вызванных длительной агрессией России", – подчеркнул министр.

Глава МИД Албании призвал Россию прекратить свои атаки на гражданские объекты в Украине и положить конец незаконной войне.

"Албания и впредь будет твердо стоять на стороне Украины и подтверждает свою непоколебимую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Те, кто несет ответственность за эти атаки, должны быть привлечены к ответственности", – добавил Ходжа.

Министерство иностранных дел Албании вызвало посла РФ в Тиране для дачи объяснений.

Как писала "Европейская правда", здание Министерства иностранных дел Украины понесло повреждения в результате российских ударов по Киеву в воскресенье, 24 мая.

Глава МИД Андрей Сибига, комментируя атаку РФ, обратился к партнерам с призывом не отступать в усилении санкционного давления на Россию и увеличении поддержки Украины.

Премьер-министр Канады Марк Карни осудил массированную российскую атаку на Украину 24 мая, подчеркнув, что подобные удары не меняют факта поражения Москвы в войне.