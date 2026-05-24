Каллас: российские удары "Орешником" – это тактика запугивания

Глава европейской дипломатии Кая Каллас осудила массированную российскую атаку на Украину с применением баллистической ракеты средней дальности "Орешник", способной нести ядерные боеголовки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", чиновница сообщила в сети X.

Каллас подчеркнула, что Россия "зашла в тупик" на поле боя, поэтому терроризирует гражданских жителей Украины своими целенаправленными атаками.

Глава европейской дипломатии назвала российские удары "отвратительными террористическими актами", направленными на то, чтобы убить как можно больше гражданских лиц.

Кроме того, чиновница подчеркнула, что использование "Орешника" свидетельствует о том, что РФ выбрала тактику ядерного запугивания.

"По сообщениям, использование Москвой баллистических ракет средней дальности "Орешник" – систем, предназначенных для доставки ядерных боеголовок, – является политической тактикой запугивания и безрассудным риском ядерной эскалации", – написала дипломатка.

Каллас анонсировала, что на следующей неделе министры иностранных дел ЕС обсудят усиление давления на Россию.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни осудил массированную российскую атаку на Украину 24 мая, подчеркнув, что подобные удары не меняют факта поражения Москвы в войне.

Сообщалось, что Албания вызвала российского посла в Тиране после того, как удар РФ повредил резиденцию албанского посла в Киеве.

Кроме того, в результате российской атаки незначительные повреждения получило здание Министерства иностранных дел Украины.