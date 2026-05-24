Опитування: 72% німців невпевнені у здатності Бундесверу захистити країну у разі нападу

Лише 17% опитаних німців впевнені у здатності своїх Збройних сил захистити країну у разі нападу.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать результати опитування Інституту Insa на замовлення газети Bild.

72% респондентів заявили про часткову або повну незгоду з тим, що Бундесвер зможе адекватно захистити Німеччину у разі атаки іншої держави.

Окрім того, учасників дослідження запитали, чи стурбовані вони потенційним нападом Росії. 38% опитаних відповіли ствердно, а половина заявила, що не відчуває занепокоєння з цього приводу.

Згідно з опитуванням Insa, проведеним у вересні 2025 року, більшість респондентів (52%) висловлювали стурбованість щодо нападу Росії на той час.

Дедалі більше німців стурбовані потенційними атаками у цифровій сфері. Дві третини респондентів занепокоєні тим, що кібератаки, акти саботажу або цілеспрямована дезінформація можуть негативно вплинути на життя в Німеччині.

Ще 22% не були особливо стурбовані або взагалі не турбувалися про потенційні небезпеки у кіберсфері.

Для цього дослідження Інститут Insa опитав 1005 осіб в період з 21 по 22 травня 2026 року.

У березні опитування громадської думки засвідчило, що близько 40% людей у Великій Британії вважають, що країна опиниться у стані війни протягом найближчих п'яти років.

Керівник Командування підтримки збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Геральд Функе вважає, що Росія атакує країни НАТО протягом двох-трьох років.

Також повідомлялося, що цьогоріч Бундесвер спостерігає активніший інтерес до військової служби, аніж за аналогічний період 2025 року.