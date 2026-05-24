Опрос: 72% немцев не уверены в способности Бундесвера защитить страну в случае нападения

Лишь 17% опрошенных немцев уверены в способности своих Вооруженных сил защитить страну в случае нападения.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса Института Insa, проведенного по заказу газеты Bild.

72% респондентов заявили о частичном или полном несогласии с тем, что Бундесвер сможет адекватно защитить Германию в случае нападения другого государства.

Кроме того, участников исследования спросили, обеспокоены ли они потенциальным нападением России. 38% опрошенных ответили утвердительно, а половина заявила, что не испытывает беспокойства по этому поводу.

Согласно опросу Insa, проведенному в сентябре 2025 года, большинство респондентов (52%) выражали обеспокоенность по поводу нападения России на тот момент.

Все больше немцев обеспокоены потенциальными атаками в цифровой сфере. Две трети респондентов обеспокоены тем, что кибератаки, акты саботажа или целенаправленная дезинформация могут негативно повлиять на жизнь в Германии.

Еще 22% не были особо обеспокоены или вообще не беспокоились о потенциальных опасностях в киберсфере.

Для этого исследования Институт Insa опросил 1005 человек в период с 21 по 22 мая 2026 года.

В марте опрос общественного мнения показал, что около 40% людей в Великобритании считают, что страна окажется в состоянии войны в течение ближайших пяти лет.

Руководитель Командования поддержки вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Геральд Функе считает, что Россия нападет на страны НАТО в течение двух-трех лет.

Также сообщалось, что в этом году Бундесвер наблюдает более активный интерес к военной службе, чем за аналогичный период 2025 года.