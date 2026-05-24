Мерц і Макрон засудили удари по Україні: це безвихідь загарбницької війни РФ

Лідери Франції та Німеччини виступили із засудженням масованої атаки Росії по Україні у неділю.

Відповідні дописи президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розмістили в Х, передає "Європейська правда".

"Франція засуджує цей напад та застосування балістичної ракети "Орєшнік", що, насамперед, свідчить про ... безвихідь загарбницької війни Росії", – написав Макрон.

За його словами, останні атаки РФ лише зміцнюють рішучість і надалі підтримувати Україну, докладати всіх зусиль для досягнення справедливого та тривалого миру та зміцнювати безпеку Європи.

"У ніч на неділю П'ятидесятниці Росія здійснила масовані удари по цивільних об'єктах в Україні. При цьому знову було застосовано ракетну систему "Орєшнік". Уряд Німеччини рішуче засуджує цю безжальну ескалацію. Німеччина й надалі твердо стоїть на боці України", – зазначив у свою чергу Мерц.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан висловила солідарність з українським народом після атаки.

Писали, що очільниця європейської дипломатії Кая Каллас засудила масовану російську атаку по Україні із застосування балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" та анонсувала нові обговорення щодо посилення тиску на Москву.

Раніше прем’єр-міністр Канади Марк Карні засудив масовану російську атаку по Україні 24 травня, наголосивши, що подібні удари не змінюють факту програшу Москви у війні.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня Росія здійснила чергову комбіновану атаку по Україні. Під час удару російські війська використали балістичні ракети та безпілотники. У Києві, який був головним напрямком атак, відомо про 69 поранених й двох загиблих.