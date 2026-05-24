Мерц и Макрон осудили удары по Украине: это тупик агрессивной войны РФ

Лидеры Франции и Германии выступили с осуждением массированной атаки России на Украину в воскресенье.

Соответствующие сообщения президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц разместили в X, передает "Европейская правда".

"Франция осуждает это нападение и применение баллистической ракеты "Орешник", что, прежде всего, свидетельствует о ... безысходности захватнической войны России", – написал Макрон.

По его словам, последние атаки РФ лишь укрепляют решимость и в дальнейшем поддерживать Украину, прилагать все усилия для достижения справедливого и прочного мира и укреплять безопасность Европы.

"В ночь на воскресенье Пятидесятницы Россия нанесла массированные удары по гражданским объектам в Украине. При этом вновь была применена ракетная система "Орешник". Правительство Германии решительно осуждает эту безжалостную эскалацию. Германия и впредь твердо стоит на стороне Украины", – отметил в свою очередь Мерц.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан выразила солидарность с украинским народом после атаки.

Сообщалось, что глава европейской дипломатии Кая Каллас осудила массированную российскую атаку по Украине с применением баллистической ракеты средней дальности "Орешник" и анонсировала новые обсуждения по усилению давления на Москву.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни осудил массированную российскую атаку по Украине 24 мая, подчеркнув, что подобные удары не меняют факта поражения Москвы в войне.

Напомним, в ночь на 24 мая Россия осуществила очередную комбинированную атаку на Украину. Во время удара российские войска использовали баллистические ракеты и беспилотники. В Киеве, который был главным направлением атак, известно о 69 раненых и двух погибших.