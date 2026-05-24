Украина требует созыва экстренного заседания Совбеза ООН и органов ОБСЕ после атаки РФ

После последней массированной российской атаки Украина требует созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН, а также совместного заседания Форума ОБСЕ по вопросам сотрудничества в области безопасности и Постоянного совета ОБСЕ.

Об этом в Х сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает "Европейская правда".

Министр сообщил, что поручил всем украинским представительствам при международных организациях в полной мере использовать весь арсенал многосторонних мер в ответ на варварский ракетный обстрел Киева со стороны России.

"ООН, ОБСЕ, Совет Европы и ЮНЕСКО должны дать адекватный и решительный ответ агрессору, который пытается компенсировать отсутствие военных успехов на поле боя террором против гражданского населения", – заявил Сибига.

"Мы немедленно требуем созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН и совместного заседания Форума ОБСЕ по вопросам сотрудничества в области безопасности и Постоянного совета ОБСЕ", – отметил он.

По словам министра, Путин пытается запугать Украину, нападая на гражданское население и разрушая жилые дома, музеи, школы и критическую инфраструктуру. Он также пытается запугать мир, запуская ракеты средней дальности по мирным городам, добавил он.

"Все это требует решительных и скоординированных действий со стороны международного сообщества. Мы призываем наших партнеров к решительным многосторонним действиям, направленным на сдерживание России и принуждение ее к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру", – заявил Сибига.

Напомним, лидеры Франции и Германии выступили с осуждением массированной атаки России на Украину в воскресенье.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан выразила солидарность с украинским народом после атаки.

Сообщалось, что глава европейской дипломатии Кая Каллас осудила массированную российскую атаку на Украину с применением баллистической ракеты средней дальности "Орешник" и анонсировала новые обсуждения по усилению давления на Москву.