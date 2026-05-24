Мелони осудила обстрел Россией украинских городов
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони отреагировала на последнюю массированную российскую ракетно-дроновую атаку против Украины.
Об этом сообщили в итальянском правительстве, передает "Европейская правда".
Мелони выразила солидарность с украинским народом.
"Я решительно осуждаю мощный российский обстрел, который в очередной раз нанес удар по гражданской инфраструктуре Украины, причем уровень применяемого оружия постоянно растет", – отметила она.
"Мы и впредь будем решительно работать вместе с нашими европейскими и международными партнерами, чтобы поддержать процесс достижения справедливого и прочного мира", – добавила Мелони.
Напомним, лидеры Франции и Германии выступили с осуждением массированной атаки России по Украине в воскресенье.
А министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан выразила солидарность с украинским народом после атаки.
Сообщалось, что глава европейской дипломатии Кая Каллас осудила массированную российскую атаку на Украину с применением баллистической ракеты средней дальности "Орешник" и анонсировала новые обсуждения по усилению давления на Москву.