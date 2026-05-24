СМИ: Макрон предостерег Лукашенко от более активного втягивания в войну РФ против Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора в воскресенье, 24 мая, предостерег белорусского диктатора Александра Лукашенко от более глубокого вмешательства в войну России против Украины.

Об этом стало известно AFP от источника, близкого к французской президентской администрации, передает "Европейская правда".

По словам источника, этот разговор стал первым зафиксированным прямым контактом между двумя лидерами с начала российского вторжения в 2022 году.

Со стороны Франции, как сообщается, Макрон подчеркнул риски для Беларуси, связанные с дальнейшим втягиванием в захватническую войну России против Украины. Он также призвал Лукашенко улучшить отношения с Европой в условиях растущей напряженности в регионе и усиления военной активности вблизи восточной границы НАТО.

Звонок состоялся после того, как в начале этого месяца президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ о подкреплении на белорусской границе, предупредив, что Москва может готовить новое наступление с территории Беларуси. Россия опровергла эти обвинения, но беспокойство усилилось после недавних российско-белорусских ядерных учений и развертывания в Беларуси российской ракетной системы "Орешник", способной нести ядерные боеголовки.

В Беларуси ранее сообщили, что разговор Лукашенко и Макрона состоялся по инициативе французской стороны.

Напомним, в декабре президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейцам стоит возобновить прямые переговоры с Путиным. Европейские лидеры, настороженные военными амбициями Путина, возмущались из-за своего исключения из мирных переговоров, которые возглавляла администрация президента США Дональда Трампа.

В феврале Макрон сообщил журналистам, что продолжаются усилия по возобновлению диалога с Путиным на техническом уровне. Тогда он заявил, что эти контакты происходят в координации с Украиной.

Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал идею о проведении диалога с РФ, однако при условии, что эти контакты не будут мешать переговорному процессу о прекращении войны.