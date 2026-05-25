Глава Еврокомиссии летит на встречу со странами Балтии в связи с вторжениями дронов

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник посетит Литву на фоне ряда вторжений дронов, из-за которых гражданам рекомендовали укрываться в убежищах.

Об этом пишет издание Politico, сообщает "Европейская правда".

Как сообщили изданию трое чиновников, знакомых с деталями визита, фон дер Ляйен должна встретиться с главами государств и правительств стран Балтии, чтобы способствовать координации мер реагирования.

В Литву также отправится комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

Помимо демонстрации "солидарности со странами Балтии", визит будет направлен на укрепление совместных оборонных возможностей с помощью флагманских программ финансирования и планирования Европейской комиссии, отметил один из чиновников.

В среду Литва объявила воздушную тревогу после обнаружения "заблудившегося" беспилотника вблизи границы с Беларусью. В результате была активирована миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства над Балтией.

Этот инцидент произошел после того, как в начале этого месяца два украинских беспилотника, летевшие к целям в России, упали на пустое нефтехранилище в Латвии. Это вызвало кризис, который привел к распаду коалиции.

На прошлой неделе румынский самолет сбил беспилотник в воздушном пространстве Эстонии.

Фон дер Ляйен заявила, что Россия и Беларусь несут прямую ответственность за беспилотники, которые представляют угрозу жизни и безопасности людей на восточном фланге ЕС.

