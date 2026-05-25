В Латвии узнали о возможном распределении должностей в новом правительстве: глава МИД должна остаться

По якобы согласованному распределению министерских портфелей в потенциальном новом правительстве Латвии нынешняя глава МИД Байба Браже должна сохранить пост.

Об этом сообщает LSM по информации Латвийского телевидения, пишет "Европейская правда".

По неофициальным данным, в течение субботы и воскресенья в Латвии финализировали распределение должностей в будущем правительстве Андриса Кулбергса. Процесс сопровождался спорами не только между потенциальными коалиционными партнерами, но и внутри партий.

По информации LTV, партия "Новое единство", представительницей которой является экс-премьер Силиня, выдвинула требование о том, что либо им предоставят должности в желаемых сферах, либо они не согласятся на участие в коалиции – что привело бы к формированию правительства меньшинства, а такой сценарий не устраивает "Национальный альянс".

Пост министра иностранных дел якобы останется за нынешним министром Байбой Браже, а возглавить Минобороны должен предложенный экс-премьером военный, полковник Райвис Мелнис.

На своих постах должны остаться также министр экономики Викторс Валайнис и спикер Сейма Дайга Миериня.

В понедельник, 25 мая, Кулбергс должен официально представить президенту свои предложения по распределению портфелей в правительстве.

Напомним, 14 мая премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала заявление об отставке в Сейм, вместе с ней в отставку ушло все правительство.

Этому предшествовал выход из коалиции партии "Прогрессивные". Поводом для распада коалиции стала критика в адрес министра обороны Андриса Спрудса – представителя этой политической силы – в связи с инцидентами с заблудившимися украинскими дронами, под давлением которой он подал в отставку.

После консультации с партиями президент Латвии Эдгарс Ринкевичс поручил сформировать правительство Андрису Кулбергсу из оппозиционной политсилы "Объединенный список".

