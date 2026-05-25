CNN: на согласование меморандума между США и Ираном может уйти еще несколько дней

На окончательное согласование меморандума о взаимопонимании между США и Ираном может понадобиться еще несколько дней, что связано с длительным процессом согласования формулировок соглашения.

Об этом CNN рассказал неназванный американский чиновник, пишет "Европейская правда".

Хотя президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что соглашение должно быть заключено в ближайшее время, уже на следующий день чиновники пытались сдержать ожидания относительно его объявления.

Сколько времени это займет, зависит от того, как быстро Иран ответит на некоторые предложения по формулировкам, сделанные США, сказал чиновник.

Хотя США считают, что Иран в принципе согласился с основными пунктами соглашения, продолжаются споры относительно формулировок, которые, по словам чиновника, требуют длительного процесса утверждения с иранской стороны.

Чиновник сказал, что США все еще дорабатывают формулировки "нескольких пунктов".

Как только все стороны придут к окончательному согласию, ожидается, что состоится церемония подписания в присутствии представителей США и Ирана, за которой, вероятно, сразу же последует раунд переговоров по следующему этапу соглашения.

На выходных СМИ сообщили, что США и Иран близки к подписанию меморандума о 60-дневном продлении прекращения огня, в течение которого Ормузский пролив будет снова открыт.

Впрочем, в воскресенье Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут "спешить с заключением соглашения".

Также сообщалось, что Иран не согласился передать свои запасы высокообогащенного урана в рамках меморандума о взаимопонимании с США.