СМИ: ЕС рассмотрит санкции против министра национальной безопасности Израиля

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас согласилась на просьбу министра иностранных дел Италии Антонио Таяни рассмотреть введение санкций против министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира из-за его поведения в отношении участников пропалестинской флотилии.

Об этом сообщило агентство Ansa со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Италия, по словам источников, официально предложила обсудить предложение о санкциях против Бен-Гвира на заседании Совета ЕС по иностранным делам 15 июня.

По данным СМИ, предложение Италии поддержали несколько стран. Каллас согласилась рассмотреть этот вопрос.

Насмешки Бен-Гвира над пропалестинскими активистами флотилии Global Sumud, которая была задержана израильскими властями, вызвала возмущение в нескольких государствах ЕС.

На опубликованном 20 мая Бен-Гвиром видео видно, как несколько десятков активистов стоят на коленях на земле, в то время как министр машет израильским флагом и кричит на иврите: "Добро пожаловать в Израиль, здесь мы правим". Он называл их самозванцами-героями и выражал надежду, что они окажутся в тюрьме вместе с палестинскими террористами.

Среди задержанных участников флотилии, которые отправились с гуманитарной миссией в сектор Газы, были представители нескольких европейских государств.

Напомним, с субботы, 23 мая, Бен-Гвиру запрещен въезд на территорию Франции.

Также Бен-Гвир получил 5-летний запрет на въезд в Польшу.