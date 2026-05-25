Госсекретарь США посетит Армению накануне выборов

Госсекретарь США Марко Рубио прибудет в Армению 26 мая, чуть меньше чем за две недели до парламентских выборов в стране.

Об этом сообщили в МИД Армении, пишет "Европейская правда".

В министерстве отметили, что у Рубио состоится, в частности, встреча с министром иностранных дел Араратом Мирзояном.

Также в рамках визита американского дипломата планируют подписать двусторонние документы.

Напомним, в прошлом году США присоединились к заключению декларации между Арменией и Азербайджаном, которая фиксировала контуры мира между странами. Это событие рассматривали как фактический конец доминирования России в регионе.

7 июня в Армении состоятся парламентские выборы. В случае новой победы глава правительства Никол Пашинян получит мандат на воплощение своей политики, в которую входит и сближение с ЕС.

Накануне выборов в МИД РФ заявили, что для Москвы неприемлема линия, которую проводит руководство Армении относительно ее внешнеполитического вектора, и требуют ясности.

